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В Ростовской области ожидается похолодание до -5 градусов

В Ростовской области ожидается похолодание до -5 градусов
В Ростовской области синоптики прогнозируют резкое похолодание на новой рабочей неделе. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, с 11 по 13 ноября в донском регионе будет облачно и без прояснений. Температура воздуха ночью достигнет 0…+5 градусов. При прояснениях - до -5 градусов. Температура воздуха днем достигнет +3…+8 градусов. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

В эти дни жителям следует быть внимательнее на дорогах, могут образоваться заморозки. Необходимо соблюдать ПДД, чтобы избежать ДТП.
Фото: Rostov.ru
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