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В Ростовской области ожидается похолодание до 0 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».Ночью температура воздуха в северных районах области, таких как Боковский, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский, опустится до +1...+0 градусов. В центральной и южной частях Ростовской области столбики термометров будут показывать +10...+15 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +20...+25 градусов.18 сентября в Егорлыкском, Песчанокопском районах и их окрестностях ожидаются кратковременные дожди. При этом порывы ветра могут достигать 20–23 метров в секунду.Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.