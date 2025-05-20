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В Ростове во время сильного дождя без вести пропал 14-летний школьник

В Ростове во время сильного дождя без вести пропал 14-летний школьник
В Ростове-на-Дону после сильного ливня без вести пропал 14-летний школьник. Информации о местонахождении Ярослава Лутченко нет с 20 мая.

Школьник ушел на учебу утром, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Ребенок перестал выходить на связь около 17:40.

Ярослав среднего роста - 172 сантиметра, волосы русые, глаза зеленые. В школу он пошел в серой толстовке на молнии и коричневых брюках с карманами.

Если вам известно, где может находиться Ярослав, сообщите по номеру: +7-938-112-36-09.
Фото: Соцсети.
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