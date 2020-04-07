Гала-концерт ко Дню Победу со световым шоу обойдётся бюджету Ростова-на-Дону почти в 8 млн рублей
В Ростове-на-Дону на организацию гала-концерта, посвящённого Дню Победы, потратят почти 8 миллионов рублей.
Согласно заявкам, размещённым Управлением культуры города на сайте госзакупок, 4 миллиона из этой суммы потратят на техническое обеспечение мероприятия. В 3,2 миллиона рублей обойдётся услуга по созданию видеоконтента для проведения светового шоу. Ещё 710 000 рублей потратят на охрану общественного прядка во время проведения праздника на Театральной площади.
Обеспечивать безопасность будут не менее 155 охранников. По условиям договора, нести дежурство они будут с 7 утра до 23 часов 9 мая.
Напомним, несмотря на действующий режим ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Ростове-на-Дону идёт подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В том числе не отменена самая масштабная акция в этот день – шествие «Бессмертного полка».
Также продолжается подготовка к параду Победы. В этом году в нём примет участие новейшая техника, а именно 15 бронетранспортёров БТР-82АМ.
В Новочеркасске во время парада торжественным маршем в составе парадного расчёта впервые пройдут военнослужащие Каспийской флотилии. Морпехи уже тренируются в Ростовской области.
Ранее Rostov.ru писал, что на оформление донской столицы к празднику потратят 22,5 миллиона рублей.