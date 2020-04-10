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На концерт Полины Гагариной ко Дню Победы в Ростове-на-Дону потратят 5 млн рублей

На концерт Полины Гагариной ко Дню Победы в Ростове-на-Дону потратят 5 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируют организовать выступление Полины Гагариной в День Победы. Певица порадует своими хитами жителей южной столицы на гала-концерте 9 мая. Сначала Городской дом творчества отменил эту закупку, но на днях возобновил её. На организацию выступления потратят почти пять миллионов рублей.

Из городского бюджета выделят средства на перелёт Гагариной и всей её команды, а также их питание и проживание. Артистку будут сопровождать 22 человек. Их отвезут из аэропорта в гостиницу на комфортабельных минивэнах, а саму звезду — на автомобиле бизнес-класса. Для них подготовят пятизвёздочную гостиницу в центре Ростова-на-Дону. Певица разместится в двухкомнатном номере класса «Люкс», а команда — в одноместных номерах класса «Евростандарт». Питаться они будут только в дорогих ресторанах.

Само выступление Гагариной продлится час. На следующий день она улетит в Москву.

На сам гала-концерт городские власти выделяют почти восемь миллионов рублей. Половина этой суммы уйдёт на техническое обеспечение. В 22 часа для гостей праздника начнётся фейерверк.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса в донской столице пока не планируют отменять парад ко Дню Победы.

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