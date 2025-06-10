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Выборы губернатора Ростовской области и депутатов пройдут в три дня

Выборы губернатора Ростовской области и депутатов пройдут в три дня
Голосование на выборах губернатора Ростовской области и депутатов будет идти три дня. Это решение приняли члены Избиркома Ростовской области.

В сентябре жителям Ростовской области предстоит выбрать не только губернатора донского региона, но и депутатов в думы Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, депутатов Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения шестого созыва и депутата Заксобрания Ростовской области по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.

Явные лидеры уже определились на предварительном голосовании партии «Единая Россия». Например, на предвыборах Заксобрания Ростовской области по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 лидирует кандидатура Зинаиды Неярохиной. На данный момент она занимает должность председателя гордумы Ростова-на-Дону. И если Зинаида Неярохина перейдет в Законодательное Собрание, это место окажется вакантным.

Ранее депутаты определили единый день голосования на заседании донского Заксобрания - 14 сентября. При этом отдать свой голос можно будет накануне и после этой даты - 12 и 13 сентября.
Фото: Избирком Ростовской области
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