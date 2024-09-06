В Ростовской области стартовали довыборы депутата Госдумы

Фото для иллюстрации

В Ростовской области 6 сентября стартовали дополнительные выборы депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Участки открылись с 08:00.Выбор предстоит сделать жителям Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, а также семи поселений Аксайского района.Участие в выборах принимают шесть человек. Это Максим Федоров («Справедливая Россия — За правду»), Наталья Оськина (КПРФ), Александр Ефимов («Яблоко»), Дмитрий Величко («Новые люди»), Роман Климов (ЛДПР) и Виктория Абрамченко («Единая Россия»).Избирательные участки закроются в 20:00. Однако выборы продлятся еще 7 и 8 сентября.