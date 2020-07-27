Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области отклонили 38 ходатайств о помиловании

В Ростовской области отклонили 38 ходатайств о помиловании
Фото: www.genpm.ru

В удовлетворении 38 ходатайств отказала комиссия по вопросам помилования Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Заседания комиссии всегда проходили ежемесячно. На прошедшем собрании ходатайства о помиловании рассматривали за апрель, май и июнь. Такой сдвиг произошел в связи с пандемией. Собрание проходило под председательством замглавы региона Михаила Корнеева.
— Учитывая, что только 16 осужденных характеризовались администрациями спецучреждений положительно, а также тяжесть совершенных преступлений, прежние судимости, поведение осужденных и другие обстоятельства, комиссия рекомендовала губернатору области отклонить все ходатайства осужденных. Окончательное решение примет глава региона, затем представления будут направлены президенту РФ, — рассказал Михаил Корнеев.

Половина совершенных преступлений носили тяжкий характер. Они были связаны с оборотом наркотиков. Из общего количества людей 10 человек, то есть почти треть ходатайствующих, — женщины.

Окончательное решение остается за главой региона. После все заключения направляют президенту Российской Федерации.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.