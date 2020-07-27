В Ростовской области отклонили 38 ходатайств о помиловании
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В удовлетворении 38 ходатайств отказала комиссия по вопросам помилования Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Заседания комиссии всегда проходили ежемесячно. На прошедшем собрании ходатайства о помиловании рассматривали за апрель, май и июнь. Такой сдвиг произошел в связи с пандемией. Собрание проходило под председательством замглавы региона Михаила Корнеева.
— Учитывая, что только 16 осужденных характеризовались администрациями спецучреждений положительно, а также тяжесть совершенных преступлений, прежние судимости, поведение осужденных и другие обстоятельства, комиссия рекомендовала губернатору области отклонить все ходатайства осужденных. Окончательное решение примет глава региона, затем представления будут направлены президенту РФ, — рассказал Михаил Корнеев.
Половина совершенных преступлений носили тяжкий характер. Они были связаны с оборотом наркотиков. Из общего количества людей 10 человек, то есть почти треть ходатайствующих, — женщины.
Окончательное решение остается за главой региона. После все заключения направляют президенту Российской Федерации.