От коронавируса вылечились еще 417 жителей Ростовской области

В Ростовской области ежедневное количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. Новые данные опубликовало региональное правительство.По состоянию на 18 ноября с опасной инфекцией справились 29 191 человек. При этом 417 из них одолели вирус за минувшие сутки.Количество пациентов с диагнозом «коронавирус» также продолжает расти. Лишь за последние 24 часа COVID-19 подхватили 309 дончан. Общее число заболевших в регионе достигло 36 216 человек, среди которых 1 113 стали жертвами инфекции. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 19 человек: шести женщин в возрасте от 60 до 82 лет и 13 мужчин от 62 до 84 лет.Кроме того, 21 101 человек находится под наблюдением врачей с подозрениями на коронавирус. Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 115,81 тысячи дончан, из которых у 93,71 тысячи подозрения не подтвердились.