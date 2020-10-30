В Ростовской области от коронавируса излечились еще 289 человек

Количество выздоровевших от коронавируса пациентов в донском регионе превысило 25 тысяч. Об этом 3 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки с коронавирусом справились 289 человек. Общее число выздоровевших дончан составило 25 066 человек. В настоящее время в стационарах лечатся 2 069 человек. Из них 164 пациента не могут самостоятельно дышать - эту функцию выполняют аппараты ИВЛ.Количество зараженных жителей Ростовской области также продолжает увеличиваться. За последние 24 часа число больных коронавирусом пополнили 310 человек. За период пандемии COVID-19 выявили у 31 558 дончан, из которых 869 человек не удалось спасти. За прошедшие сутки в регионе скончались 14 человек: семеро мужчин в возрасте от 54 до 84 лет и семь женщин от 67 до 95 лет.