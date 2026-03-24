Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Освободившееся от смертной казни ростовчанка Мария Дапирка завела соцсети

Освободившееся от смертной казни ростовчанка Мария Дапирка завела соцсети
Ростовчанка Мария Дапирка завела личную страницу в соцсетях. Об этом стало известно Donday.ru.

История 39-летней Марии Дапирки потрясла всю Россию еще в 2014 году. Тогда ее задержали по подозрению в контрабанде наркотиков в аэропорту Хошимина. Во время досмотра в ее чемодане обнаружили наркотики. По законам Вьетнама ей грозила смертная казнь. Но трагедии удалось миновать – после четырех лет в местной тюрьме ей заменили жестокое наказание на пожизненное заключение. Благодаря упорной борьбе защиты за судьбу женщины, ее в итоге этапировали в российскую тюрьму. Как известно, в России смертная казнь исключена, а для девушек наказание максимально достигает 20 лет лишения свободы.
Только в 2024 году она смогла увидеть свою семью.

По российским законам Мария Дапирка признана виновной по статье «Контрабанда наркотиков» и была приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако один день, проведённый в тюрьме Вьетнама с 2014 по 2018 годы, ей засчитали за полтора дня отбывания в российской колонии. Срок отбывания наказания должен был закончиться в январе 2026 года. Однако Дапирку выпустили раньше по УДО в октябре 2025 года.

Вероятно, после стольких лет заключения ростовчанке было непросто привыкнуть к новой реальности. Однако Мария Дапирка начала новую жизнь с малого – она создала страницу в соцсетях. На фото, в основном, счастливые глаза и яркая улыбка. Несмотря на годы в заключении, женщина выглядит счастливой. Также на снимках видно, как она проводит время – она прогуливается по местным паркам. Пестрят на странице новогодние фото, девушка праздновала волшебный праздник дома, в кругу семьи.

Среди увлечений у ростовчанки книги, простые радости жизни в виде еды и интересных рецептов, блоги о стиле и даже занятия йогой и медитации. Тяжелая история Марии Дапирки откликнулась в сердце большинства ростовчан. Люди стараются поддерживать женщину добрыми комментариями.

- С 2014-го следила за Вашей историей и переживала. Очень рада! Я желаю Вам только счастья! Пусть все будет хорошо!,- пишут жители.

Вероятно, женщина уже трудоустроилась и продолжает жизнь по-новому. До заключения она работала гидом в Тайланде для российских туристов.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика