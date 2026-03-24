Освободившееся от смертной казни ростовчанка Мария Дапирка завела соцсети

Фото: СоцСети

Ростовчанка Мария Дапирка завела личную страницу в соцсетях. Об этом стало известно Donday.ru.История 39-летней Марии Дапирки потрясла всю Россию еще в 2014 году. Тогда ее задержали по подозрению в контрабанде наркотиков в аэропорту Хошимина. Во время досмотра в ее чемодане обнаружили наркотики. По законам Вьетнама ей грозила смертная казнь. Но трагедии удалось миновать – после четырех лет в местной тюрьме ей заменили жестокое наказание на пожизненное заключение. Благодаря упорной борьбе защиты за судьбу женщины, ее в итоге этапировали в российскую тюрьму. Как известно, в России смертная казнь исключена, а для девушек наказание максимально достигает 20 лет лишения свободы.Только в 2024 году она смогла увидеть свою семью.По российским законам Мария Дапирка признана виновной по статье «Контрабанда наркотиков» и была приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако один день, проведённый в тюрьме Вьетнама с 2014 по 2018 годы, ей засчитали за полтора дня отбывания в российской колонии. Срок отбывания наказания должен был закончиться в январе 2026 года. Однако Дапирку выпустили раньше по УДО в октябре 2025 года.Вероятно, после стольких лет заключения ростовчанке было непросто привыкнуть к новой реальности. Однако Мария Дапирка начала новую жизнь с малого – она создала страницу в соцсетях. На фото, в основном, счастливые глаза и яркая улыбка. Несмотря на годы в заключении, женщина выглядит счастливой. Также на снимках видно, как она проводит время – она прогуливается по местным паркам. Пестрят на странице новогодние фото, девушка праздновала волшебный праздник дома, в кругу семьи.Среди увлечений у ростовчанки книги, простые радости жизни в виде еды и интересных рецептов, блоги о стиле и даже занятия йогой и медитации. Тяжелая история Марии Дапирки откликнулась в сердце большинства ростовчан. Люди стараются поддерживать женщину добрыми комментариями.- С 2014-го следила за Вашей историей и переживала. Очень рада! Я желаю Вам только счастья! Пусть все будет хорошо!,- пишут жители.Вероятно, женщина уже трудоустроилась и продолжает жизнь по-новому. До заключения она работала гидом в Тайланде для российских туристов.