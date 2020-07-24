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Ещё 2 случая смерти от коронавируса зарегистрировали на Дону

Ещё 2 случая смерти от коронавируса зарегистрировали на Дону
Фото: newtimes.kz

В Ростовской области зарегистрировали ещё два случая смерти от коронавирусной инфекции. Обновлённая информация на 27 июля появилась на портале регионального правительства.

Согласно результатам патолого-анатомического вскрытия двое мужчин скончались с Covid-19. Так, за последние сутки умер 66-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Также жертвой опасного вируса стал житель Ростовской области в возрасте 70 лет. У него диагностировали нарушение обмена веществ, болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

За весь период коронавирусной инфекции число умерших на Дону составило 205 человек.

Как сообщалось ранее, в большинстве случаев пациенты переносят Covid-19 в лёгкой форме с признаками ОРВИ. Однако у людей старше 45 лет чаще проявляются осложнения. Опасная инфекция парализует лёгкие, и заражённые не могут самостоятельно дышать. Медицинские работники подключают таких тяжёлых больных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. По данным на 27 июля, 48 человек находятся на ИВЛ.

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