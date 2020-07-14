Число выздоровевших от коронавируса на Дону близится к восьми тысячам

В Ростовской области почти восемь тысяч человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 июля.За весь период пандемии коронавирусной инфекции на Дону выздоровели 8 745 заболевших. В том числе за последние 24 часа COVID-19 победили 123 человека.Напомним, жертвами опасного вируса на Дону стали 178 жителей. За последние сутки умерли пять пациентов. В большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно или с признаками ОРВИ. Людей, которые не могут дышать самостоятельно, подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В настоящий момент таких больных в тяжёлом состоянии насчитывается 38.