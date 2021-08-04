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В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 28 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 28 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 28 человек. Об актуальной коронавирусной ситуации сообщили в правительстве донского региона 6 августа.

Среди них 20 женщин в возрасте от 40 до 88 лет и восемь мужчин – от 34 до 77 лет. По данным специалистов, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Продолжают борьбу за жизнь с опасной инфекцией ещё почти 8 тысяч человек. Из них 3 692 заразившихся получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 363 пациента, 49 - находятся в тяжёлом состоянии.

За сутки в области обнаружили ещё 466 случаев заражения. Всего с начала пандемии число заболевших дошло до 112 тысяч человек.

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