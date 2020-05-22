В Ростовской области от COVID-19 излечились ещё 73 человека

В Ростовской области от COVID-19 излечились ещё несколько десятков человек. За последние сутки после курса лечения повторные отрицательные тесты получили 73 пациента. В общей сложности на Дону выздоровели уже 1 354 человека. Таким образом, по состоянию на 26 мая, в регионе — 2 576 «активных» больных.На базе развёрнутых госпиталей лежат 459 пациентов, 26 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Жертвами коронавируса стали 34 жителя донского региона.Коэффициент распространения инфекции составляет 1,57. Он пока превышает норму (хорошим показателем считается единица и ниже). В связи с этим в Ростовской области пока не начали выход из режима ограничений — разрешили только открыться непродовольственным магазинам.