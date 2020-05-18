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От коронавируса в Ростовской области излечились 874 пациента

От коронавируса в Ростовской области излечились 874 пациента
В Ростовской области число пациентов, излечившихся от коронавируса, приближается к тысяче. За весь период после курса лечения отрицательные результаты на COVID-19 получили уже 874 ранее инфицированных. Соответствующие данные сообщили в правительстве донского региона. За последние сутки из больниц выписали 65 человек.

Более чем в половине случаев болезнь протекала бессимптомно. По состоянию на 19 мая «активных» больных насчитывается 1 771, из которых 416 проходят лечение в больницах. Остальные находятся дома. В числе инфицированных есть и беременные. За весь период в Ростовской области деток родили 11 женщин с коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове

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