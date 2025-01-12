В Ростовской области осудили мать за неуплату алиментов

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области осудили мать двоих детей за неуплату алиментов. Об этом пишет издание DonDay.В 2011 году женщину лишили родительских прав на сына, а в 2017-м — на дочь. Это было связано с тем, что она почти не заботилась о малышах, злоупотребляла алкоголем и не имела стабильной работы.Оба ребенка попали к одному опекуну. Горе-мать обязали выплачивать алименты. Однако делать она это не спешила. За несколько месяцев у нее образовался долг в 25 тысяч рублей.Волгодонской районный суд приговорил ее к году исправительных работ.