В Ростовской области осудили мать за неуплату алиментов
В Ростовской области осудили мать двоих детей за неуплату алиментов. Об этом пишет издание DonDay.
В 2011 году женщину лишили родительских прав на сына, а в 2017-м — на дочь. Это было связано с тем, что она почти не заботилась о малышах, злоупотребляла алкоголем и не имела стабильной работы.
Оба ребенка попали к одному опекуну. Горе-мать обязали выплачивать алименты. Однако делать она это не спешила. За несколько месяцев у нее образовался долг в 25 тысяч рублей.
Волгодонской районный суд приговорил ее к году исправительных работ.