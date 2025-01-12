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В Ростовской области осудили мать за неуплату алиментов

В Ростовской области осудили мать за неуплату алиментов
В Ростовской области осудили мать двоих детей за неуплату алиментов. Об этом пишет издание DonDay.

В 2011 году женщину лишили родительских прав на сына, а в 2017-м — на дочь. Это было связано с тем, что она почти не заботилась о малышах, злоупотребляла алкоголем и не имела стабильной работы.

Оба ребенка попали к одному опекуну. Горе-мать обязали выплачивать алименты. Однако делать она это не спешила. За несколько месяцев у нее образовался долг в 25 тысяч рублей.

Волгодонской районный суд приговорил ее к году исправительных работ.
Фото: Ростов.Ру
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