В Ростовской области около двух тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области 1 954 человека пострадали от укусов клещей. Соответствующая информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Среди них 778 детей младше 14 лет. Наибольшее количество пострадавших выявлено в Ростове-на-Дону- 348 случаев. Еще 143 случая зафиксировано в Таганроге, а 102 в Волгодонске.В Обливском районе два человека обратились в больницу после укусов клещей и получили результаты анализов о заражении Крымской геморрагической лихорадкой.