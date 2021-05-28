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В Ростовской области около двух тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области около двух тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области 1 954 человека пострадали от укусов клещей. Соответствующая информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Среди них 778 детей младше 14 лет. Наибольшее количество пострадавших выявлено в Ростове-на-Дону- 348 случаев. Еще 143 случая зафиксировано в Таганроге, а 102 в Волгодонске.

В Обливском районе два человека обратились в больницу после укусов клещей и получили результаты анализов о заражении Крымской геморрагической лихорадкой.

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