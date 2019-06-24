Из-за укусов клещей в Ростовской области скончались два человека



Два жителя Ростовской области умерли из-за укусов клещей. Люди скончались, заразившись Крымской геморрагической лихорадкой. Всего зафиксировано 34 случая заболевания, сообщается на сайте областного правительства. Среди них оказались и подростки в возрасте 14 и 17 лет. К счастью, дети остались живы. Стоит отметить, что за весь 2018 год было зарегистрировано только 27 случаев без летальных исходов. В 2019 году цифры бьют все рекорды.



Всего за шесть месяцев за медпомощью после укусов клещей обратились более 4 800 человек, из них 1 500 — дети. Обращаться в больницу следует при первых же признаках заболевания. Симптомами Крымской геморрагической лихорадки являются жар и зуд в месте укуса клеща, затем — головная боль, слабость, боли в мышцах. Если затянуть лечение, то во внутренних органах человека начинаются необратимые изменения. К сожалению, даже если начать лечение, заболевание может закончиться смертью.