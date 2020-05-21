На Дону от укусов клещей пострадали более тысячи человек
В медучреждения Ростовской области по поводу укусов клещей обратились 1 077 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, половина из пострадавших – 499 – дети в возрасте до 14 лет.
Больше всего укушенных зарегистрировано в Ростове – 206. На втором месте – Таганрог, там 79 пострадавших. В Шахтах за медпомощью обратились 55 местных жителей, в Новошахтинске – 45, в Волгодонске – 43.
Как сообщалось ранее, в регионе зарегистрирован первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).
Заболевание выявили в Красносулинском районе. Пострадавшим оказался местный житель. Мужчина голыми руками снимал клещей с мелкого рогатого скота.