В Ростовской области около 15 тысяч человек останутся без воды 25 сентября
В Ростовской области 25 сентября запланировано массовое отключение в Цимлянском районе. С 05:00 до 21:00 от коммуникации будут отрезаны около 15 тысяч человек.
Неудобства коснутся людей, проживающих в городе Цимлянске, хуторе Крутом, поселке Саркел. Кроме того, частично воду отключат в станице Красноярской.
Причиной отключения станет подготовка объектов водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Людям советуют заранее запастись питьевой жидкостью.