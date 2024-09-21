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В Ростовской области около 15 тысяч человек останутся без воды 25 сентября

В Ростовской области около 15 тысяч человек останутся без воды 25 сентября
В Ростовской области 25 сентября запланировано массовое отключение в Цимлянском районе. С 05:00 до 21:00 от коммуникации будут отрезаны около 15 тысяч человек.

Неудобства коснутся людей, проживающих в городе Цимлянске, хуторе Крутом, поселке Саркел. Кроме того, частично воду отключат в станице Красноярской.

Причиной отключения станет подготовка объектов водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Людям советуют заранее запастись питьевой жидкостью.
Фото: Ростов.Ру
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