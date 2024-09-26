В Ростовской области огромный алабай на глазах у людей загрыз бездомную собаку

Фото: Соцсети.

В Аксае Ростовской области агрессивный алабай проник в магазин мебели и загрыз другую собаку. Ужасный случай произошел в мебельном магазине на Новочеркасском шоссе 25 сентября.Посетители магазина увидели огромного алабая, который напал на маленькую собаку. В попытке спасти животное люди приоткрыли двери, и собачка забежала внутрь. Однако за ней в помещение влетел и агрессивный пес, который в итоге растерзал её на глазах у людей.Испуганные посетители выбежали из торгового зала. Хозяин магазина успел выхватить собаку из лап алабая. Самого животного он запер внутри помещения.Пострадавшую собаку отвезли в ветеринарную клинику, но животное скончалось. В тот вечер пришел хозяин алабая, забрал своего пса и оставил контакты для администрации. В отношении него будет составлен протокол.Стоит напомнить, что недавно в хуторе Рогожкино стая стаффордов жестоко напала на заводчицу, её мать и бабушку.