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Спасатели достали из реки в Ростове бездомную собаку

Спасатели достали из реки в Ростове бездомную собаку
В Ростове спасатели достали из русла реки Темерник бездомную собаку. Случай произошёл на Привокзальной площади 14 января.

В единую дежурно-диспетчерскую службу обратились сотрудники центра безнадзорных животных. Они сообщили, что в реке рядом с автовокзалом находится пёс. Самостоятельно вызволить животное у сотрудников центра не получилось, требовалась помощь специалистов.
- На место происшествия выехала поисково-спасательная группа, которая помогла эвакуировать собаку, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Спасённую собаку передали в приют.

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