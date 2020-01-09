Спасатели достали из реки в Ростове бездомную собаку



В Ростове спасатели достали из русла реки Темерник бездомную собаку. Случай произошёл на Привокзальной площади 14 января.



В единую дежурно-диспетчерскую службу обратились сотрудники центра безнадзорных животных. Они сообщили, что в реке рядом с автовокзалом находится пёс. Самостоятельно вызволить животное у сотрудников центра не получилось, требовалась помощь специалистов.

- На место происшествия выехала поисково-спасательная группа, которая помогла эвакуировать собаку, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.



Спасённую собаку передали в приют.