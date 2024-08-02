В Ростовской области огласили приговор мужчине, убившему Татьяну Штанько

Фото: Соцсети.

В Ростовской области завершили слушание уголовного дела об убийстве Татьяны Штанько. Александр Коцуров признан виновным в расправе над студенткой из хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Его приговорили к 13 с половиной годам строгого режима. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на мать погибшей – Ирину.Страшное событие случилось летом 2022 года. Татьяна 1 июня хотела отправиться к своему парню в Кагальницкий район и пришла на остановку. Там ее заметил водитель, который проезжал мимо, и предложил довезти. Недолго думая, девушка согласилась и поехала с незнакомцем. После этого 18-летнюю девушку уже никто не видел.Вскоре родственники запереживали, что она не выходит на связь, и обратились в полицию и к волонтерам. Поиски не давали никаких результатов на протяжении трех месяцев. Ее тело обнаружили в 20 километрах от дома, под поселком Светлый Яр. Родители не сразу смогли опознать труп дочери. Пока ее тело находилось в лесополосе, бродячие собаки отгрызли ей голову.Два года расследований в итоге дали результат: подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний Александр Коцуров из Кагальницкого района. В начале 2024 года начались слушания, многодетный отец отрицал причастность к убийству. В ходе судебных заседаний он свою вину не признал. Однако суд счел доказательства достаточными для вынесения приговора.