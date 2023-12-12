В Ростовской области будут судить обвиняемого в убийстве Татьяны Штанько

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В Ростовской области 49-летний житель Кагальницкого района предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве 18-летней Татьяны Штанько.История произошла летом 2022 года. Татьяна 1 июня ушла из дома в хуторе Гуляй-Борисовке Зерноградского района. Она собиралась поехать к своему парню в Кагальницкий район и направилась на остановку. Там ее заметил водитель, проезжающий мимо. Он остановился и предложил подвезти. Татьяна согласилась и села в автомобиль к незнакомцу.После этого девушка перестала выходить на связь. У своего молодого человека она также не появилась. Взволнованные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Татьяну искали три месяца. Только 1 сентября ее тело нашли в лесополосе под поселком Светлый Яр, в 20 километрах от дома. Труп сгнил и был обглодан животными. Бродячие собаки отгрызли голову. Из-за чего установить, как умерла девушка, специалисты не смогли.Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Кража». По мнению следователей, после расправы злоумышленник завладел вещами девушки. Мужчина был не единожды судим за преступления против собственности.В СУ СКР по региону сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.