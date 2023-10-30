Глава СКР поручил доложить о ходе расследования убийства Татьяны Штанько

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 18-летней жительницы Ростова. Об этом стало известно 28 октября.Татьяна Штанько 1 июня 2022 года вышла из дома в Зимовниковском районе. Она на попутке добиралась к любимому в Кагальницкий район, это в 70 километрах от нее. В какой-то момент девушка перестала выходить на связь. С тех пор ее никто не видел.Родные бросились на поиски Тани. Они написали заявление в полицию, обратились за помощью к волонтерам, но все впустую. Спустя три месяца тело девушки нашли в 20 километрах от ее дома, в лесополосе. Она пролежала среди деревьев все лето.Из-за гнилостных изменений и повреждений, которые нанесли животные, установить детали смерти не удалось.По факту найденного тела возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его расследуют второй год, из-за чего в соцсетях стали появляться посты с критикой расследования.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела.