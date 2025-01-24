В Ростовской области обновили парк локомотивов в Батайском депо

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В Ростовской области произошло обновление парка локомотивов в Батайском депо. Эта информация была размещена на веб-сайте Северо-Кавказской железной дороги.В конце 2024 года СКЖД приобрела 68 новых локомотивов в рамках инвестиционного проекта государственной железнодорожной компании ОАО «РЖД». Обновление средств передвижения также затронуло и Батайское депо.Следует отметить, что Батайское локомотивное депо теперь располагает 22 маневренными тепловозами модели ТЭМ18ДМ. Эти локомотивы предназначены для выполнения маневровых, вывозных, а также горных работ на железнодорожных путях.