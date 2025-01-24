Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области обновили парк локомотивов в Батайском депо

В Ростовской области обновили парк локомотивов в Батайском депо

В Ростовской области произошло обновление парка локомотивов в Батайском депо. Эта информация была размещена на веб-сайте Северо-Кавказской железной дороги.

В конце 2024 года СКЖД приобрела 68 новых локомотивов в рамках инвестиционного проекта государственной железнодорожной компании ОАО «РЖД». Обновление средств передвижения также затронуло и Батайское депо.

Следует отметить, что Батайское локомотивное депо теперь располагает 22 маневренными тепловозами модели ТЭМ18ДМ. Эти локомотивы предназначены для выполнения маневровых, вывозных, а также горных работ на железнодорожных путях.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.