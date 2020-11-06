В Ростове горело троллейбусное депо

Западное троллейбусное депо горело в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 9 ноября на улице Малиновского.Одноэтажное здание загорелось около четырех часов утра. На место были вызваны пожарные: 12 спасателей на трех спецмашинах боролись с огнем около получаса. Сообщается, что пострадавших в происшествии нет. Пламенем повреждено здание депо и микроавтобус на общей площади 28 квадратных метров.Причина возгорания пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.