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В Ростове горело троллейбусное депо

В Ростове горело троллейбусное депо
Западное троллейбусное депо горело в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 9 ноября на улице Малиновского.

Одноэтажное здание загорелось около четырех часов утра. На место были вызваны пожарные: 12 спасателей на трех спецмашинах боролись с огнем около получаса. Сообщается, что пострадавших в происшествии нет. Пламенем повреждено здание депо и микроавтобус на общей площади 28 квадратных метров.

Причина возгорания пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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