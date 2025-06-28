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В Ростовской области обнаружили мертвым 57-летнего мужчину, который считался без вести пропавшим

В Ростовской области обнаружили мертвым 57-летнего мужчину, который считался без вести пропавшим
В Ростовской области обнаружили мертвым 57-летнего мужчину, который считался без вести пропавшим. Георгий Буханенков, проживавший в станице Старочеркасской Аксайского района, исчез 9 июня.

Когда он перестал выходить на связь, его близкие обратились в полицию, а также подключили к поискам волонтеров.

24 июня стало известно, что Георгия нашли мертвым. Подробности о причинах смерти мужчины пока не разглашаются.
Фото: ЛизаАлерт.
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