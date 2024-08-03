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В Ростовкой области без вести пропавшего 50-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростовкой области без вести пропавшего 50-летнего мужчину нашли мертвым
Без вести пропавшего в городе Волгодонске Ростовской области 50-летнего мужчину нашли мертвым. О том, где находится Андрей Козлов ничего не было известно больше двух месяцев.

Мужчина ушёл из дома 28 мая и не вернулся. Его близкие были очень обеспокоены, когда он перестал выходить на связь. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Вечером 2 августа добровольцы сообщили, что Андрея Козлова нашли мертвым. Причина гибели мужчины, не расскрывается.
Фото: ЛизаАлерт.
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