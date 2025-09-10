В Мартыновском районе жители поселков три года живут без общественного транспорта

Фото: правительство Ростовской области

Жители поселков Мартыновского района Ростовской области уже более трёх лет живут без общественного транспорта. Как рассказала редакции Donday жительница хутора Новосёловка Наталья, в районе нет муниципальных автобусов.– Чтобы доехать до районного центра, приходится вызывать такси из того же района, – жалуется Наталья. – Стоимость настолько высокая, что иногда не хватает денег. Такси здесь гораздо дороже, чем в городе.Автобусное сообщение в районе сохранилось только на маршруте между Большой Мартыновкой и Ростовом-на-Дону. Между поселениями маршруток нет. Пенсионерам помогают соцслужбы или родственники на личных машинах. Те, кто не может рассчитывать на такую помощь, вынуждены пользоваться дорогим такси.Автобусы в пределах района перестали ходить ещё в 2023 году. Причиной стало малое количество пассажиров. С тех пор местные жители испытывают серьёзные трудности с передвижением.В администрации Мартыновского района заявили, что в 2022 году перевозчик ООО «АСКО» прекратил работу из-за недостатка пассажиров. С тех пор ищут нового перевозчика, однако столкнулись с проблемами отсутствия водителей, техники и удаленного расположения района.Проблема остаётся нерешённой уже несколько лет и перестала обсуждаться на планёрках местной администрации. Люди надеются на помощь врио губернатора.