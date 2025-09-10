В Мартыновском районе жители поселков три года живут без общественного транспорта
Жители поселков Мартыновского района Ростовской области уже более трёх лет живут без общественного транспорта. Как рассказала редакции Donday жительница хутора Новосёловка Наталья, в районе нет муниципальных автобусов.
– Чтобы доехать до районного центра, приходится вызывать такси из того же района, – жалуется Наталья. – Стоимость настолько высокая, что иногда не хватает денег. Такси здесь гораздо дороже, чем в городе.
Автобусное сообщение в районе сохранилось только на маршруте между Большой Мартыновкой и Ростовом-на-Дону. Между поселениями маршруток нет. Пенсионерам помогают соцслужбы или родственники на личных машинах. Те, кто не может рассчитывать на такую помощь, вынуждены пользоваться дорогим такси.
Автобусы в пределах района перестали ходить ещё в 2023 году. Причиной стало малое количество пассажиров. С тех пор местные жители испытывают серьёзные трудности с передвижением.
В администрации Мартыновского района заявили, что в 2022 году перевозчик ООО «АСКО» прекратил работу из-за недостатка пассажиров. С тех пор ищут нового перевозчика, однако столкнулись с проблемами отсутствия водителей, техники и удаленного расположения района.
Проблема остаётся нерешённой уже несколько лет и перестала обсуждаться на планёрках местной администрации. Люди надеются на помощь врио губернатора.