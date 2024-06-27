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В Ростовской области нашли тело пропавшего 47-летнего мужчины

В Ростовской области нашли тело пропавшего 47-летнего мужчины
В Ростовской области нашли тело пропавшего 47-летнего мужчины — Алексея Данилова. Родственники искали его пять суток.

Как сообщил источник DonDay, тело мужчины было обнаружено в посёлке Раково, что находится в Красном Сулине, рядом с мостом.

По информации источника, смерть не носит криминального характера.

Напомним, что Алексей Данилов жил в Красном Сулине и 22 июня ушёл в неизвестном направлении. Его близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. На протяжении пяти дней пропавшего искали сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.
Фото: ЛизаАлерт
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