Экс-защитник «Ростова» Игорь Калинин продолжит свою карьеру в чемпионате Греции

Игорь Калинин, ранее выступавший в обороне «Ростова», продолжит профессиональную карьеру в греческом чемпионате. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своих аккаунтах в социальных сетях.

Согласно информации, полученной от инсайдера, Калинин заключил контракт с «Пансерраикосом» до лета 2026 года. Финансовые условия соглашения предусматривают заработную плату в размере от 200 до 250 тысяч евро в год. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 300 тысяч евро.

Отмечается, что вылет защитника в Грецию запланирован на субботу. Ожидается, что он впервые выйдет на поле в составе «Пансерраикоса» 20 сентября в матче против «Атромитоса».

Сам футболист подтвердил, что достиг договоренности с клубом около месяца назад. По словам Калинина, интерес к нему проявляли вице-президент и главный тренер «Пансерраикоса». Он отметил, что клуб предоставил ему автомобиль и оплатил проживание. В настоящий момент он ожидает оформления необходимых документов для переезда в Грецию.

Стоит добавить, что действующее соглашение между 29-летним игроком и «Ростовом» рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Калинин выступал в РПЛ на правах аренды за такие команды, как «Рубин», «Урал» и «Факел». В общей сложности он принял участие в 104 матчах, забив два гола и отдав девять результативных передач.
Фото: ФК Ростов
