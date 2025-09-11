Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с 29 сентября перекроют проезд возле детской областной больницы

В Ростове с 29 сентября перекроют проезд возле детской областной больницы
В Ростове с 29 сентября ограничат движение транспорта в районе детской областной больницы. Об этом сообщает городская администрация.

Участок улицы Благодатной от дома № 164а/14 до дома № 164с будет закрыт для проезда до 28 октября. Это связано с ремонтными работами.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.