Работу кафе в ТРЦ Волгодонска приостановили, из-за отравления посетителей

Фото: соцсети

В Волгодонском ТРЦ Ростовской области приостановили работу кафе «Лаваш» на 30 суток из-за массового отравления посетителей. Сообщили в пресс-службе судов региона.По предварительным данным, после посещения кафе более 20 человек обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции. Девять из жителей были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».В результате проверки заведения, которое принадлежало индивидуальному предпринимателю, выявлены нарушения по восьми статьям санитарных норм и трем статьям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).Как уточнили в пресс-службе судов, Манукян Н. В. признали виновной по статье 6.6 КоАП РФ и приостановили деятельность кафе «Лаваш» в Волгодонске на 30 суток. Сама Манукян признала вину частично.