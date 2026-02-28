Новости
Работу кафе в ТРЦ Волгодонска приостановили, из-за отравления посетителей

В Волгодонском ТРЦ Ростовской области приостановили работу кафе «Лаваш» на 30 суток из-за массового отравления посетителей. Сообщили в пресс-службе судов региона.

По предварительным данным, после посещения кафе более 20 человек обратились в медучреждение с признаками кишечной инфекции. Девять из жителей были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате проверки заведения, которое принадлежало индивидуальному предпринимателю, выявлены нарушения по восьми статьям санитарных норм и трем статьям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).

Как уточнили в пресс-службе судов, Манукян Н. В. признали виновной по статье 6.6 КоАП РФ и приостановили деятельность кафе «Лаваш» в Волгодонске на 30 суток. Сама Манукян признала вину частично.
Фото: соцсети
