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В Ростовской области из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение
В Ростовской области в утренние часы сохраняются заморозки. Несмотря на середину весны, в некоторых районах региона температура всё ещё опускается ниже нуля.

Так, по данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и в утренние часы 23 апреля местами по Ростовской области сохранятся заморозки до -1…-3 градусов.
- В воздухе - в категории опасного явления, на поверхности почвы – неблагоприятного, - сообщили в донском управлении МЧС.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, на наступившей неделе в Ростов придёт долгожданное тепло.

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