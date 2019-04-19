В Ростовской области из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение



В Ростовской области в утренние часы сохраняются заморозки. Несмотря на середину весны, в некоторых районах региона температура всё ещё опускается ниже нуля.



Так, по данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и в утренние часы 23 апреля местами по Ростовской области сохранятся заморозки до -1…-3 градусов.

- В воздухе - в категории опасного явления, на поверхности почвы – неблагоприятного, - сообщили в донском управлении МЧС.



Напомним, что, по прогнозу синоптиков, на наступившей неделе в Ростов придёт долгожданное тепло.