В Ростовской области из-за заморозков объявили экстренное предупреждение
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.
По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 14 мая прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. За окном будет от 0 до -2 градусов.
Как ранее писал Rostov.ru, похолодание в регион принесёт атмосферный фронт. По данным синоптиков, ночь на 14 мая станет самой холодной, так как за фронтом последует заток ледяного воздуха. С пятницы, 15 мая, температура вновь поднимется.