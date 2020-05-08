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В Ростовской области из-за заморозков объявили экстренное предупреждение

В Ростовской области из-за заморозков объявили экстренное предупреждение
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.

По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 14 мая прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. За окном будет от 0 до -2 градусов.

Как ранее писал Rostov.ru, похолодание в регион принесёт атмосферный фронт. По данным синоптиков, ночь на 14 мая станет самой холодной, так как за фронтом последует заток ледяного воздуха. С пятницы, 15 мая, температура вновь поднимется.

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