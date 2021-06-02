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В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозой

В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозой
Синоптики проигнорируют в Ростовской области сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. Непогода нагрянет в донской регион 4 и 5 июня.

На Дону ожидаются обильные осадки, которые будет сопровождать сильный ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сила порывов воздушных масс достигнет 23 метров в секунду, или 83 километра в час.

Жителям Ростовской области рекомендуют избегать старых сухих деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Во время грозы необходимо закрыть все окна, двери, а также отключить от сети все электроприборы.

Автомобилистам стоит оставлять транспорт на парковках. На дорогах не лихачить и быть крайне внимательными. Из-за ливня возможно ухудшение видимости. По возможности от поездок стоит отказаться.

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