В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня c грозой

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По данным донских синоптиков, с вечера 17 по 19 мая в регионе местами ожидаются ливни с грозой и градом, а также сильный шквалистый ветер до 23 метров в секунду (83 километра в час).В связи с неблагоприятными условиями дончанам рекомендуется по возможности оставаться дома. При необходимости нужно выйти на улицу, следует избегать одиноко стоящих и старых деревьев, слабозакрепленных конструкций, линий электропередачи. Автомобилистам стоит оставлять машины только на парковочных площадках.Во время грозы нужно быть предельно внимательными. Рекомендуется отключить все электроприборы и закрыть окна.