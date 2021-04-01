В Ростове из-за ливня объявили экстренное предупреждение

В Ростове объявили экстренное предупреждение. В период с 5 по 6 апреля на территории донской столицы ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.Как сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области, обильные ливни могут затопить подземные переходы и парализовать движение транспорта. Кроме того, в эти дни ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час).Автомобилистам рекомендуется соблюдать боковой интервал, безопасную дистанцию и безопасный скоростной режим. Оставлять транспорт нужно только на парковках, а деревьев и слабозакрепленных конструкций лучше избегать. По возможности от поездок 5 и 6 апреля стоит отказаться.Жителям Ростова необходимо заранее убрать вещи с балкона и подготовить плащи, зонты и сапоги. Пешеходам не стоит переходить проезжую часть в потоке воды.