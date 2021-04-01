Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за ливня объявили экстренное предупреждение

В Ростове из-за ливня объявили экстренное предупреждение
В Ростове объявили экстренное предупреждение. В период с 5 по 6 апреля на территории донской столицы ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.

Как сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области, обильные ливни могут затопить подземные переходы и парализовать движение транспорта. Кроме того, в эти дни ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час).

Автомобилистам рекомендуется соблюдать боковой интервал, безопасную дистанцию и безопасный скоростной режим. Оставлять транспорт нужно только на парковках, а деревьев и слабозакрепленных конструкций лучше избегать. По возможности от поездок 5 и 6 апреля стоит отказаться.

Жителям Ростова необходимо заранее убрать вещи с балкона и подготовить плащи, зонты и сапоги. Пешеходам не стоит переходить проезжую часть в потоке воды.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.