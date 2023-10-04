В Ростовской области за год благоустроят 168 объектов

Фото: правительство Ростовской области.

В городе Новошахтинске состоялся областной семинар по благоустройству. Ежегодное мероприятие под руководством главы региона Василия Голубева прошло 3 октября.Губернатор Ростовской области посетил детский парк «Город детства» и специализированную выставку. Последнюю организовали производители элементов благоустройства: тротуарной плитки, освещения, озеленения и малых архитектурных форм.Василий Голубев провел областной семинар по благоустройству. В мероприятии приняли участие главы муниципалитетов, представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества.Семинар проводится уже в 11-й раз, в этом году его тема — озеленение, с которого и должно начинаться любое благоустройство.— Теме высадок зеленых насаждений, ухода за ними наши земляки традиционно уделяют особое внимание. Хочу напомнить, что замечательная традиция дней древонасаждений существовала в Ростове-на-Дону еще век назад, а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области, — рассказал Василий Голубев.За последние 11 лет на Дону высадили более пяти миллионов деревьев и кустарников. В древонасаждении приняли участие свыше 1,1 миллиона жителей.Озеленение проводят и при благоустройстве территорий. За период с 2017-го по 2023 годы на 800 объектах появились 30 тысяч новых деревьев, 120 тысяч кустарников и порядка 60 гектаров цветников.— Главное — не сделать, а главное — сохранить то, что сделано, — подчеркнул глава региона, обращая внимание руководителей городов и районов на необходимость дальнейшего ухода и полива насаждений.В этом году запланировано благоустройство 168 объектов, включая 39 дворовых территорий, в ходе которого проведут озеленение.Василий Голубев отметил, что такой же подход необходимо применять и при реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». Для мотивации глава региона предложил внести элемент соревновательности за финансирование объектов. Где не успеют освоить средства, выделенные на инициативные проекты, в следующий раз получат деньги на меньшее количество объектов. А «излишки» направят на проекты в другой муниципалитет.Традиционно 21 октября на Дону состоится осенний День древонасаждений. Василий Голубев поручил главам заранее определить места высадки и подготовить посадочный материал.