Мозаики в подземных переходах Ростова стали объектами культурного наследия



Мозаики в подземных переходах Ростова-на-Дону стали объектами культурного наследия. Об этом сообщили в городском движении «Городской патруль».



По данным организации, статус получили панно, размещенные в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Объектами культурного наследия признали мозаики в переходе, расположенном на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденновского.



В 2016 году объектами культурного наследия стали мозаики в переходе на пересечении Буденновского и улицы Московской. В 2018 году этот статус получили мозаики в переходе на пересечении Большой Садовой и Кировского.