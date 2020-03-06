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Мозаики в подземных переходах Ростова стали объектами культурного наследия

Мозаики в подземных переходах Ростова стали объектами культурного наследия
Мозаики в подземных переходах Ростова-на-Дону стали объектами культурного наследия. Об этом сообщили в городском движении «Городской патруль».

По данным организации, статус получили панно, размещенные в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Объектами культурного наследия признали мозаики в переходе, расположенном на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденновского.

В 2016 году объектами культурного наследия стали мозаики в переходе на пересечении Буденновского и улицы Московской. В 2018 году этот статус получили мозаики в переходе на пересечении Большой Садовой и Кировского.

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