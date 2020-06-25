В 20 городах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах. Об этом 27 июня сообщили в правительстве региона.
Наибольшее количество случаев по-прежнему регистрируется в Ростове. За последние сутки в донской столице выявлено 69 заболевших. Гораздо меньше случаев зарегистрировано в других городах области. Так, в Шахтах восемь новых пациентов, в Белокалитвинском районе и Новочеркасске – по четыре.
В Азовском, Аксайском, Октябрьском районах и Батайске статистику пополнили по три местных жителя. В Багаевском, Цимлянском, Мясниковском районах, Новошахтинске, Донецке, Азове, Таганроге стало на два пациента больше.
В Красносулинском, Неклиновском, Каменском районах, а также в городах Каменск-Шахтинский и Зверево зарегистрировано по одному новому случаю.
Напомним, всего за последние сутки в Ростовской области выявлено 116 заболевших коронавирусом. Таким образом, по данным на 27 июня, в регионе зарегистрировано 9 311 случаев заражения covid-19. Скончались 115 человек, в том числе 10 за последние сутки.