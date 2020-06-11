В 27 городах и районах Ростовской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 27 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 16 июня.
В Ростове выявлено 65 новых случаев, в Шахтах – 18. В городе Гуково статистику пополнили 11 пациентов, в Таганроге – 10.
В Миллеровском районе диагноз подтвердился у девяти местных жителей, в Мясниковском районе – у семи. В Новошахтинске зарегистрировано пять новых случаев, в Аксайском и Сальском районах – по четыре.
В Азове стало больше на три заболевших. В Батайске, Новочеркасске, Волгодонском и Заветинском районах – по два новых пациента.
По одному случаю заболевания за последние сутки зарегистрировано в Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Орловском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Цимлянском, Чертковском районах.
Всего, по данным на 16 июня, в Ростовской области – 7 799 случаев заражения коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 в области стал 71 человек. За последние сутки от заболевания скончались четыре человека.