Большинство новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Шахтах

В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших выявлено в Ростове и Шахтах. Об этом сообщили в правительстве региона 21 июня.Новые случаи зарегистрированы в 21 городе и районе области. В донской столице – 60 новых заболевших, в Шахтах – 16.В Батайске и Каменском районе статистику пополнили 12 местных жителей. В Сальском районе – восемь новых пациентов, в Донецке – семь.На пять инфицированных стало больше в Зверево и Морозовском районе. По четыре новых случая зарегистрировано в Верхнедонском районе, Волгодонске и Новочеркасске. В Матвеево-Курганском районе – три заболевших. В Азове, Новошахтинске, Обливском, Пролетарском районах – по два пациента.По одному новому случаю выявлено в Аксайском, Зерноградском, Заветинском, Красносулинском районах и Таганроге.Всего, по данным на 21 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 534 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 90 человек.