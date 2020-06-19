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Большинство новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Шахтах

Большинство новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Ростове и Шахтах
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших выявлено в Ростове и Шахтах. Об этом сообщили в правительстве региона 21 июня.

Новые случаи зарегистрированы в 21 городе и районе области. В донской столице – 60 новых заболевших, в Шахтах – 16.

В Батайске и Каменском районе статистику пополнили 12 местных жителей. В Сальском районе – восемь новых пациентов, в Донецке – семь.

На пять инфицированных стало больше в Зверево и Морозовском районе. По четыре новых случая зарегистрировано в Верхнедонском районе, Волгодонске и Новочеркасске. В Матвеево-Курганском районе – три заболевших. В Азове, Новошахтинске, Обливском, Пролетарском районах – по два пациента.

По одному новому случаю выявлено в Аксайском, Зерноградском, Заветинском, Красносулинском районах и Таганроге.

Всего, по данным на 21 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 534 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 90 человек.

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