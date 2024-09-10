В Ростовской области несколько судов оказались на мели из-за обмеления реки Дон

Фото: соцсцети.

В Ростовской области из-за сильного ветра произошел отток воды в реке Дон. Очевидцы 9 сентября поделились в социальных сетях кадрами.С 5 сентября в области поднялся сильный ветер. Как сообщают специалисты Гидрометцентра, скорость ветра в некоторых районах достигала 23 метров в секунду.Это привело к снижению уровня воды в водоёмах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону. В сети появились снимки кораблей, которые оказались на мели из-за этого явления.