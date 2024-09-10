Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области несколько судов оказались на мели из-за обмеления реки Дон

В Ростовской области несколько судов оказались на мели из-за обмеления реки Дон
В Ростовской области из-за сильного ветра произошел отток воды в реке Дон. Очевидцы 9 сентября поделились в социальных сетях кадрами.

С 5 сентября в области поднялся сильный ветер. Как сообщают специалисты Гидрометцентра, скорость ветра в некоторых районах достигала 23 метров в секунду.

Это привело к снижению уровня воды в водоёмах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону. В сети появились снимки кораблей, которые оказались на мели из-за этого явления.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.