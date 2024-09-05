В Ростовской области из-за сильного ветра снизился уровень воды
В Ростовской области синоптики обещают понижение уровня воды в реке Дон. Причиной этого стал сильный ветер.
Как сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ожидается отток воды в устье реки Дон на участке Аксай – Азов.
По данным синоптиков, 5 и 6 сентября в некоторых районах ожидается ветер до 16 метров в секунду. При этом температура воздуха не поднимется выше +26 градусов.