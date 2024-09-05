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В Ростовской области из-за сильного ветра снизился уровень воды

В Ростовской области из-за сильного ветра снизился уровень воды
В Ростовской области синоптики обещают понижение уровня воды в реке Дон. Причиной этого стал сильный ветер.

Как сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ожидается отток воды в устье реки Дон на участке Аксай – Азов.

По данным синоптиков, 5 и 6 сентября в некоторых районах ожидается ветер до 16 метров в секунду. При этом температура воздуха не поднимется выше +26 градусов.
Фото: ростов.ру
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