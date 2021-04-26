В Шахтах бездомные собаки набросились на детей
В городе Шахты Ростовской области свора бездомных собак набросилась на детей. Инцидент произошел 15 апреля, однако известно о нем стало только сейчас.
Мать одной из пострадавших рассказала DonDay Шахты, что ЧП случилось на улице Садовой, недалеко от лицея № 6.
- Моя 12-летняя дочь шла мимо школы с подругами. Несколько собак грелись на солнце. Дети шли мимо, не трогая животных, - рассказала Елена. - Внезапно одна из собак подбежала к ним, стала лаять, схватила дочь зубами за щиколотку.
В результате девочка попала в стационар, где ей сделали прививки, обработали рану и вкололи антибиотики. Со справкой из больницы мама пострадавшей обратилась в администрацию с заявкой на отлов собаки.
Через несколько дней на том же месте ситуация повторилась. Мальчик шел на тренировку во Дворец спорта, когда на него набросились две собаки. Они схватили за ноги ребенка. К счастью, рядом оказались прохожие, которые отогнали свору собак. У мальчика диагностировали раны на правом бедре и левой голени. Школьнику назначили курс прививок и рекомендовали лечение у детского хирурга.
В травмпункте отмечают, что жители этого района часто обращаются после укусов животных. Шахтинцы бьют тревогу: укус животного - не просто стресс для ребенка и взрослого. Если оно заражено бешенством, укус может привести к летальному исходу. В соцсетях они призывают власти срочно принять меры. Местные жители просят организовать приюты для бездомных животных и обеспечить им достойной проживание. Тогда на улицах города станет безопаснее, а собаки будут под присмотром.