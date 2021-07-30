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В Ростовской области не хватает медиков для борьбы с COVID-19

В Ростовской области не хватает медиков для борьбы с COVID-19

Из-за тяжёлой ситуации с коонавирусом в Ростовской области не хватает медиков. Об актуальной ситуации с кадрами 2 августа сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

-Нас больше всего беспокоит перенапряжение системы здравоохранения в плане кадров. Это люди, которые и делают вакцинацию, и работают на участках, и одновременно выполняют все программы. То же самое в отношении стационарной медицинской помощи. Эти же люди работают в ковидных госпиталях, выходят со смены и идут на оказание плановой помощи - поделился Юрий Кобзев.

Как считает чиновник, регион нуждается в корректировке плановой медицинской помощи. Поступлений с коронавирусом до сих пор больше чем выписки. В связи с этим врачам приходится работать в две смены.

Кроме того, по словам главы минздрава, Ростовской области нужно всё больше коек. Их количество уже увеличено в медучреждениях Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска и Ростова-на-Дону. В резерве для быстрого разворачивания ещё 200-250 коек. Сейчас коечный фонд загружен на 90%.

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