Глава донского Минздрава сделала экстренное заявление из-за ситуации по коронавирусу

Глава донского Минздрава сделала экстренное заявление в связи с увеличившимся ростом зараженных коронавирусом. Обращение к жителям Ростовской области Татьяна Быковская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.По словам главного медика региона, в настоящее время идет настоящая война. Система здравоохранения может не выдержать нагрузки в связи со стремительным распространением COVID-19. Татьяна Быковская с прискорбием сообщила, что люди начинают понимать опасность вируса, только когда сталкиваются с ним.- Мы можем все койки перепрофилировать под ковид, все машины скорой помощи направлять только на эти вызовы, но люди не перестают болеть и умирать и от других заболеваний. И коек и машин больше не станет, и медицинских работников тоже больше не будет. У нас война, и враг страшен, медицинские работники на передовой, и, к сожалению, есть невосполнимые потери, - обратилась к жителям Татьяна Быковская.Ростовская область каждый день бьет всевозможные рекорды по количеству зараженных коронавирусом. Ежедневно специалисты регистрируют по несколько сотен заболевших. За последние сутки выявили 255 новых заболевших, а общее число инфицированных нарастающим итогом достигло 23 557 человек. Из-за того, что ковидные госпитали переполнены, с 8 октября будет открыт еще один на базе Ростовской областной клинической больницы.В связи с критической ситуацией по коронавирусу губернатор Ростовской области заявил, что регион может вернуться к прежним ограничениям.